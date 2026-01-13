ФСБ показала видео с задержанием крупного наркокурьера

В ДНР попало на видео задержание наркокурьера с шестью килограммами вещества

В Донецкой народной республике (ДНР) попало на видео задержание наркокурьера с шестью килограммами вещества. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ задержали мужчину, который рассказал, что получил от куратора задание расфасовать наркотические вещества и сделать закладки. При обыске в месте, указанном задержанным, силовики обнаружили несколько пакетов с веществом белого цвета, спрятанных в оргтехнике. Общий вес изъятого составил шесть килограммов.

Всего в ДНР были задержаны 25 человек, причастных к наркоторговле.

Ранее сообщалось, что нетипичное использование гаража привело россиянина в колонию.