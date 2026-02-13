Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Забота о себе
03:00, 13 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Проходящим лечение от рака людям раскрыли способы сохранить интимную жизнь

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Интимная жизнь возможна и важна для людей, который проходят лечение от рака, заявила сексолог, онкопсихолог фонда «Онкологика» Юлия Кожанова. Способы сохранить интимную жизнь во время терапии и после нее она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Кожанова отметила, что трудности в сексуальной сфере испытывают многие люди, которые проходят лечение от онкологических заболеваний: последние исследования показывают, что их испытывает до 80 процентов людей, перенесших рак. У женщин чаще наблюдается снижение либидо и переживания из-за внешности, у мужчин — проблемы с эрекцией и изменения оргазма.

Чтобы справиться с этими проблемами, сексолог порекомендовала людям, проходящим лечение от рака, рассматривать интимную жизнь в «трех измерениях»: безопасность, диалог и действия.

Говоря о безопасности, она подчеркнула, что важно проконсультироваться с лечащим врачом перед возвращением к сексуальной жизни. «Важно уточнить, когда можно возобновлять интимную близость после операций и процедур, какие практики допустимы, нужна ли контрацепция и как лечение может повлиять на фертильность», — отметила она.

Вторым важным элементом Кожанова назвала диалог между партнерами. Она посоветовала во время беседы использовать «я-сообщения» и заранее договариваться о границах и целях близости.

Третье измерение — это действия и постепенное возвращение секса. Психолог напомнила, что интимность не ограничивается половым актом. «Объятия, массаж, прикосновения, совместные прогулки помогают восстановить доверие к телу и ощущение близости», — пояснила она. Планировать такие моменты лучше на часы, когда меньше усталости. Важно также уделять больше внимания прелюдии, подчеркнула сексолог.

Ранее гинеколог Элис Ногейра рассказала женщинам о правильной гигиене после секса. Она посоветовала мыть интимную зону после полового акта с осторожностью.

