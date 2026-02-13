Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
13:46, 13 февраля 2026Мир

Раскрыт план Европы по отмыву денег

Посольство РФ: ЕС придумывает проблему, а потом тратит миллиарды на ее решение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) склонны сначала придумывать некую проблему, а потом тратить миллиарды евро на ее решение. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщает российское посольство в Нидерландах.

«Шаг 1: Придумайте угрозу. Шаг 2: Начните решать "проблему". Шаг 3: Продолжайте тратить на это миллиарды. Повторим еще раз: Россия не представляет угрозы для европейцев. Совсем. Угрозу представляют поджигатели войны из НАТО», — подчеркнули в дипведомстве.

Ранее стало известно, что отказ стран ЕС от закупок российского сжиженного природного газа привел к значительному увеличению расходов в энергоемких отраслях промышленности на территории всей Европы.

