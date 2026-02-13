Родионов: Трамп не выйдет из переговоров по Украине из-за рейтингов к выборам

Президент США Дональд Трамп не откажется выходить из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Это необходимо для него, чтобы повысить популярность Республиканской партии на выборах в Конгресс в ноябре. Об этом заявил политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с РИА Новости.

«Для него, конечно же, эти выборы являются самым главным. И где-то в глубине души он еще может рассчитывать на то, что из Украины получится что-то извлечь», — поделился своим мнением Родионов.

По мнению политолога, вовлеченность США в урегулировании кризиса на Украине может ослабнуть, если Трамп перед выборами поймет, что получить политическую выгоду из этого процесса не удастся. Родионов отметил, что даже если Трамп увидит невозможность получения выгоды, США, вероятно, не будут официально ставить точку.

Ранее директор Института международных отношений и исследовательской группы в Риме Натали Точчи заявила, что США предали Европу.