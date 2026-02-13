Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
13:09, 13 февраля 2026Мир

В Европе заявили о предательстве со стороны США

NYT: США предали Европу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США предали Европу. Об этом заявила директор Института международных отношений и исследовательской группы в Риме Натали Точчи, сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, европейцы наблюдали, как президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились с критикой на главу Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале 2025 года. В декабре они ознакомились с обновленной Стратегией национальной безопасности Белого дома, в которой говорилось, что Европе грозит «уничтожение цивилизации», что повторяет риторику крайне правых европейских политических партий.

По словам Точчи, эти события и речь Вэнса на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности внесли ясность.

«Эти три момента показали, что мы находимся не в игре на разрыв отношений, отстранение, отчуждение или даже отказ от них, а на самом деле в ситуации предательства», — сказала она.

Ранее политику администрации Трампа назвали абсолютной глупостью. Уточняется, что она отличается пренебрежительным отношением к Европе.

