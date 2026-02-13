В Европе заявили о предательстве со стороны США

США предали Европу. Об этом заявила директор Института международных отношений и исследовательской группы в Риме Натали Точчи, сообщает The New York Times (NYT).
Как отмечает издание, европейцы наблюдали, как президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились с критикой на главу Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале 2025 года. В декабре они ознакомились с обновленной Стратегией национальной безопасности Белого дома, в которой говорилось, что Европе грозит «уничтожение цивилизации», что повторяет риторику крайне правых европейских политических партий.
По словам Точчи, эти события и речь Вэнса на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности внесли ясность.
«Эти три момента показали, что мы находимся не в игре на разрыв отношений, отстранение, отчуждение или даже отказ от них, а на самом деле в ситуации предательства», — сказала она.
Ранее политику администрации Трампа назвали абсолютной глупостью. Уточняется, что она отличается пренебрежительным отношением к Европе.