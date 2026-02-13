Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:30, 13 февраля 2026Мир

США поставили Украине условие по гарантиям безопасности

Politico: США не дадут Украине гарантии безопасности до заключения соглашения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение в качестве рычага давления на [украинского лидера Владимира] Зеленского. Он хочет уладить и закрепить многие моменты, прежде чем фактически подписывать соглашение (...) Если это [гарантии безопасности] помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?» — заявил неназванный представитель администрации США.

При этом, по данным издания, США «ясно дали понять Украине», что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны США и Европы. По его словам, на данный момент американские ответы по поводу гарантий безопасности остаются «недостаточно конкретными».

