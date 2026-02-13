США поставили Украине условие по гарантиям безопасности

Politico: США не дадут Украине гарантии безопасности до заключения соглашения

США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение в качестве рычага давления на [украинского лидера Владимира] Зеленского. Он хочет уладить и закрепить многие моменты, прежде чем фактически подписывать соглашение (...) Если это [гарантии безопасности] помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?» — заявил неназванный представитель администрации США.

При этом, по данным издания, США «ясно дали понять Украине», что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны США и Европы. По его словам, на данный момент американские ответы по поводу гарантий безопасности остаются «недостаточно конкретными».