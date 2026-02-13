Россия резко увеличила импорт огурцов

Россельхознадзор: Ввоз огурцов в РФ вырос с начала 2026 года на 18,3 %

Россия в начале 2026 года резко увеличила импорт огурцов, значительное подорожание которых стало в последнее время темой для обсуждения с участием СМИ и представителей властей. Показатель вырос к уровням 2025-го на 18,3 процента, достигнув, согласно текущим данным Россельхознадзора, 14,6 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что основными поставщиками этого вида овощной продукции по информации на 8 февраля являются Иран (6,3 тысячи тонн), Китай (более трех тысяч тонн) и Турция (1,8 тысячи тонн). К лидерам подтянулась также Белоруссия, увеличившая ввоз в РФ в 6,4 раза, до 1,4 тысячи тонн.

Подорожание огурцов, выросших в цене за три месяца более чем в два раза, ранее назвали сезонным, связанным с себестоимостью производства. В годовом выражении, по данным Руспродсоюза, рост составил всего 1,8 процента, что ниже инфляции.

В то же время только за неделю с 3 по 9 февраля огурцы стали дороже на 5,2 процента.

