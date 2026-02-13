Россия заявила о нарушении прав русскоязычных граждан в соседней стране

Полянский: Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии

Россия обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за нарушения прав русскоязычных граждан в Латвии. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Уточняется, что Москва направила соответствующее заявление верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств. Он также рассказал о реакции делегации Латвии. По словам Полянского, представители Риги в ответ рассказали об отсутствии нарушений и якобы российской пропаганде.

«Мы уже направили туда (в ОБСЕ — прим. «Ленты.ру») соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание. Латвийским властям следует указать на необходимость предпринять конкретные шаги, чтобы таких проблем не возникало», — добавил постпред.

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов нашел у себя в машине оборудование для прослушки. В 2025 году парламентарий защищал русский язык, за что впоследствии получил обвинение по делу об оказании помощи России и разжигании национальной вражды и ненависти.