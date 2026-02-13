Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 13 февраля 2026Бывший СССР

Россия заявила о нарушении прав русскоязычных граждан в соседней стране

Полянский: Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Россия обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за нарушения прав русскоязычных граждан в Латвии. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Уточняется, что Москва направила соответствующее заявление верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств. Он также рассказал о реакции делегации Латвии. По словам Полянского, представители Риги в ответ рассказали об отсутствии нарушений и якобы российской пропаганде.

«Мы уже направили туда (в ОБСЕ — прим. «Ленты.ру») соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание. Латвийским властям следует указать на необходимость предпринять конкретные шаги, чтобы таких проблем не возникало», — добавил постпред.

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов нашел у себя в машине оборудование для прослушки. В 2025 году парламентарий защищал русский язык, за что впоследствии получил обвинение по делу об оказании помощи России и разжигании национальной вражды и ненависти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач назвал собачьим бредом два вида диет

    Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

    Постиранный москвичкой в стиральной машине кот попал на видео

    Бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля

    Описана угроза всемогущего вируса на смартфонах

    Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности

    В Германии потребовали возобновить поставки российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok