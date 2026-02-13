Россиянин вышел из бара и упал замертво

В Екатеринбурге 17-летний юноша вышел из бара без верхней одежды и упал замертво

В Екатеринбурге 17-летний юноша вышел из бара «Зажигалка» без верхней одежды и упал замертво. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, молодой человек отдыхал с друзьями. Под утро он вышел на воздух и направился в сторону заброшенного здания.

Там его без признаков жизни обнаружил дворник. Предположительно, его не стало из-за переохлаждения. Друзья оставались в увеселительном заведении и не заметили исчезновения товарища.

Удалось установить, что горожанин занимался рукопашным боем. Он учился в одном из колледжей в Екатеринбурге, проживал с матерью. Следователи произошедшее с юношей пока не комментировали.

