Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 13 февраля 2026Россия

Россиянин вышел из бара и упал замертво

В Екатеринбурге 17-летний юноша вышел из бара без верхней одежды и упал замертво
Майя Назарова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 17-летний юноша вышел из бара «Зажигалка» без верхней одежды и упал замертво. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, молодой человек отдыхал с друзьями. Под утро он вышел на воздух и направился в сторону заброшенного здания.

Там его без признаков жизни обнаружил дворник. Предположительно, его не стало из-за переохлаждения. Друзья оставались в увеселительном заведении и не заметили исчезновения товарища.

Удалось установить, что горожанин занимался рукопашным боем. Он учился в одном из колледжей в Екатеринбурге, проживал с матерью. Следователи произошедшее с юношей пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что мужчина до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей в Липецке. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Пропавшую больше года назад змею нашли в компостной куче

    ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

    Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения

    В России вспомнили о поворотной точке в истории Т-90

    Дети пострадали из-за схода снега с крыши в российском городе

    Россиянин вышел из бара и упал замертво

    Раскрыта судьба «Что было дальше?» после запрета Сабурову приезжать в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok