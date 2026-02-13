Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 13 февраля 2026Силовые структуры

Испытывающая чувства к педофилу-шантажисту российская школьница выпала из окна

В Петербурге испытывающая чувства к педофилу-шантажисту школьница выпала из окна
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге из окна выпала школьница, испытывающая чувства к шантажировавшему ее педофилу. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

По данным канала, девочка познакомилась с мужчиной в интернете около года назад. Им оказался 37-летний житель Хабаровского края по имени Юрий. Войдя в доверие, он требовал у нее интимные фотографии и угрожал расправой над ее близкими. Обо всем потерпевшая рассказала матери. Женщина связалась с мужчиной и попросила оставить ее дочь в покое, а потом заблокировала.

Накануне вечером школьница сказала, что ей нужно позвонить и вышла из квартиры. Спустя некоторое время ее нашли под окнами дома. Рядом с девочкой была записка, в которой она призналась, что ей нравится взрослый мужчина.

Ранее сообщалось, что в Челябинске Металлургический районный суд приговорил 21-летнего местного жителя, насиловавшего двоюродную сестру, к 18 годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта особенность запущенных по России новейших ракет ВСУ «Фламинго»

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Российский историк умер в возрасте 100 лет

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    Бывший возлюбленный Джиджи Хадид назвал отношения с ней похотью

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

    Россиян призвали не посещать Канаду

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok