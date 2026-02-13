Испытывающая чувства к педофилу-шантажисту российская школьница выпала из окна

В Петербурге испытывающая чувства к педофилу-шантажисту школьница выпала из окна

В Санкт-Петербурге из окна выпала школьница, испытывающая чувства к шантажировавшему ее педофилу. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

По данным канала, девочка познакомилась с мужчиной в интернете около года назад. Им оказался 37-летний житель Хабаровского края по имени Юрий. Войдя в доверие, он требовал у нее интимные фотографии и угрожал расправой над ее близкими. Обо всем потерпевшая рассказала матери. Женщина связалась с мужчиной и попросила оставить ее дочь в покое, а потом заблокировала.

Накануне вечером школьница сказала, что ей нужно позвонить и вышла из квартиры. Спустя некоторое время ее нашли под окнами дома. Рядом с девочкой была записка, в которой она призналась, что ей нравится взрослый мужчина.

