Силовые структуры
15:17, 9 февраля 2026Силовые структуры

Переписка с кузиной раскрыла насиловавшего ее три месяца россиянина-педофила

В Челябинске надругавшийся над несовершеннолетней сестрой мужчина получил 18 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Челябинске Металлургический районный суд приговорил 21-летнего местного жителя, насиловавшего свою двоюродную сестру, к 18 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в шести преступлениях — по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, в период с января по март 2025 года осужденный трижды изнасиловал свою несовершеннолетнюю кузину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Обо всем случайно узнала мать потерпевшей. Она обнаружила компрометирующую переписку фигуранта с дочерью.

В суде отметили, что судебный процесс выявил шокирующие детали.

Ранее сообщалось, что в Москве Тверской суд приговорил 29-летнего педофила-мигранта из Киргизии к 19 годам лишения свободы за покушение на жизнь 16-летнего россиянина.

