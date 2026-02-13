Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
14:40, 13 февраля 2026Экономика

Российскому нефтеэкспорту спрогнозировали судьбу иранского

ИЭФ: Российские нефтяники рискуют впасть в серьезную зависимость от Китая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В среднесрочной перспективе российскому нефтяному экспорту будет грозить иранский сценарий. Об этом риске предупредил Telegram-канал «Института энергетики и финансов» (ИЭФ).

После резкого сокращения поставок в Индию все большую роль для российских нефтяников стал играть китайский энергорынок. Именно туда компании стали перенаправлять выпавшие объемы сырья. В обозримом будущем зависимость России от Китая с большой долей вероятности продолжит усиливаться, отметили аналитики организации.

Усиление роли КНР в структуре российского морского нефтеэкспорта фиксируется с декабря 2025 года на фоне одновременного снижения доли Индии и Турции, подчеркивают эксперты. По итогам января показатели последних двух стран опустились до 33 и 5 процентов соответственно, тогда как доля Китая, напротив, увеличилась до 49 процентов.

Долю выпавших в результате усиления санкционного давления США объемов российского нефтеэкспорта эксперты оценили в 11 процентов. С учетом того, что в январе почти все эти баррели были в итоге перенаправлены в Китай, можно ожидать, что именно КНР заберет себе эту часть.

В структуре трубопроводных поставок российской нефти Китай уже давно удерживает за собой лидирующие позиции. Это произошло после почти полной потери европейского энергорынка из-за начала боевых действий на Украине. В настоящее время КНР обеспечивает 78 процентов всего трубопроводного нефтеэкспорта РФ. В целом, доля Китая в структуре всех поставок российского сырья за рубеж в 2026 году может превысить 50 процентов, констатировали в ИЭФ.

Схожие тенденции происходили и с иранской нефтянкой. После ввода масштабных западных санкций, напоминают аналитики, экспортеры из ближневосточной страны оказались в 100-процентной зависимости от Китая. С учетом того, что в 2027 году Россию окончательно вытеснят с европейского энергорынка, «страна рискует повторить судьбу Ирана», констатировали в отраслевом институте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
