Индия утратила статус главного морского импортера российской нефти

ИЭФ: Китай впервые опередил Индию по объемам морского импорта российской нефти

Усилившееся давление США на Индию привело к тому, что азиатская страна утратила статус главного морского импорта российской нефти. Об этом сообщается в Telegram-канале «Института энергетики и финансов» (ИЭФ).

Китай воспользовался ситуацией и рекордно нарастил морской импорт российского сырья. За первый месяц 2026 года азиатская страна стала крупнейшим экспортным направлением для отечественных нефтяников. В январе КНР приобрела у России морским путем в общей сложности 4,6 миллиона тонн сырья.

В итоге Китай опередил Индию по этому показателю на 100 тысяч тонн. В месячном выражении прирост морского экспорта российской нефти в КНР составил 21 процент, а в годовом — 24 процента. В результате Китай помог России полностью компенсировать обрушение поставок сырья в Индию. Последняя сократила импорт на 11 и 36 процентов соответственно.

Однако уповать на то, что Китай продолжит в долгосрочной перспективе стремительно наращивать импорт российского сырья, не стоит, отметили в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Динамика, пояснили аналитики, будет во многом зависеть от политики местных властей. Для дальнейшего роста поставок в этом направлении необходимо, чтобы Китай резко снизил закупки нефти у альтернативных продавцов.

В противном случае, предупредили в МЭА, КНР придется «складировать дополнительные объемы в запасы». По состоянию на конец прошлого года, отметили в ИЭФ, суммарный объем доступных мощностей стратегических и коммерческих резервов в Китае оценивался в 180 миллионов тонн. Бесконечно наращивать запасы сырья не получится, констатировали эксперты. К тому же сейчас это представляется вовсе невыгодным с учетом замедления роста спроса на нефть внутри азиатской страны.