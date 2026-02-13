Поставки российской нефти в Индию обвалились

ИЭФ: Морской экспорт нефти из России в Индию упал на 36 процентов в январе

По итогам января 2026 года суммарные объемы морских поставок российской нефти в Индию сократились на 36 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком снижении экспорта сырья на ключевой для РФ рынок сообщается в Telegram-канале «Института энергетики и финансов» (ИЭФ).

За отчетный период российские нефтяники отправили в Индию морским путем в общей сложности 4,5 миллиона тонн сырья. В месячном выражении показатель просел на 11 процентов, уточнили аналитики. «Статистика подтверждает постепенный уход значительной части российской нефти из Индии», — констатировали эксперты.

В целом, добавили они, уже сейчас можно констатировать, что усилившееся давление США на Индию по вопросу импорта российской нефти оказалось действенным. Власти азиатской страны без каких-либо официальных заявлений действительно резко сократили объемы закупок.

В сложившихся условиях единственным реальным способом не растерять оставшихся в Индии покупателей для российских нефтяников остаются внушительные скидки, указывают эксперты. Но даже большие дисконты к Brent не могут гарантировать им избавления от угрозы дальнейшего обвала экспорта. Рассчитывать же на затяжной рост морского экспорта сырья в Китай также весьма проблематично, указали в Международном энергетическом агентстве. Для этого необходимо, чтобы Пекин резко снизил закупки нефти у альтернативных продавцов.

В среднесрочной перспективе, отмечал главный директор по энергетическому направлению исследовательского центра ИЭФ Алексей Громов, Индии вполне по силам заместить до 50 процентов импорта российского сырья. Этого можно будет добиться за счет наращивания закупок в Анголе, Объединенных Арабских Эмиратах и Бразилии. Если подобный сценарий реализуется, предупредили аналитики, финансировать в прежних объемах продолжение боевых действий на Украине Кремлю станет гораздо сложнее.