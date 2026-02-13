Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:35, 13 февраля 2026

«Ростех» напомнил о спасении российского танкостроения

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Контракт с Индией на поставку танков Т-90С, подписанный 25 лет назад, стал спасательным кругом для российского танкостроения, напоминает компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что до 15 февраля 2001 года в портфеле «Уралвагонзавода» был внутренний заказ всего на три танка. «Кроме того, он дал огромный стимул развитию всей машиностроительной отрасли страны, в которой сегодня трудоустроено более трех миллионов человек», — говорится в публикации.

В декабре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в 2026 году Россия планирует увеличить поставки оружия и техники Индии по сравнению с 2025-м.

В октябре 2022-го «Ростех» рассказал, что танк Т-90, который приняли на вооружение армии России 5 октября 1992 года, отметил 30-летний юбилей.

