Наука и техника
13:01, 3 декабря 2025Наука и техника

Россия увеличит поставки оружия Индии

Глава ФСВТС Шугаев: Россия планирует увеличить поставки оружия Индии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В 2026 году Россия планирует увеличить поставки оружия и техники Индии по сравнению с 2025-м. Об этом ТАСС в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, перспективы российского военно-технического экспорта в 2026-м хорошие. «В следующем году, я думаю, этот показатель превысит значения 2025 года», — сказал руководитель.

Шугаев добавил, что Россия наращивает выпуск оборонной продукции как в собственных интересах, так и для иностранных заказчиков. Согласно главе ФСВТС, Москва и Нью-Дели в 2025 году не свернули ни один проект в области военно-технического сотрудничества, в частности, касающиеся кораблей проекта 11356, самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С.

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии для Военно-воздушных сил одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и ракет к ним.

В том же месяце обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин допустила, что Москва и Нью-Дели в ходе визита президента Путина в Индию могут объявить о заключении соглашения по истребителю Су-57.

