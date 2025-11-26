Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:02, 26 ноября 2025Наука и техника

В США просчитали решение Путина по Су-57

NI: Индия и Россия на встрече Путина и Моди могут объявить о решении по Су-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Москва и Нью-Дели в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит и его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди могут решить объявить о заключении соглашения по истребителю пятого поколения Су-57, просчитал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Майя Карлин.

«Оборонное партнерство между Индией и Россией продолжает расширяться. По имеющимся данным, Москва и Нью-Дели в настоящее время обсуждают возможность совместного производства истребителей серии Су-57. В частности, российские официальные лица заявили о намерении своей страны поддержать будущие потребности Индии в истребителях, включая беспрепятственную передачу технологий для платформы пятого поколения», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в декабре 2025 года Путин по приглашению Моди собирается посетить Индию, «поэтому следует ожидать дальнейших заявлений относительно этой потенциальной договоренности».

Карлин пишет, что Индия выиграла бы от сотрудничества с Россией по проекту истребителя пятого поколения. «Дальнейшее расширение оборонных связей с Индией будет способствовать росту экспортного потенциала России в будущем», — резюмировала обозреватель.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Индию и выразил надежду на то, что он пройдет плодотворно.

Также в ноябре обозреватель TNI Брэндон Вайхерт заметил, что выбрав истребитель пятого поколения Су-57 или F-35, Индия на полвека свяжет себя с его страной-разработчиком — Россией или США, соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это попытка сорвать переговоры». В США обсуждают утечку разговоров Уиткоффа и Ушакова по Украине. Кому это выгодно?

    В России чиновники отреагировали на обращение бойца СВО со словами «мне сдохнуть теперь»

    Российский студент сломал челюсть 28-летнему отчиму из-за денег

    Женщины экс-замминистра Иванова заявили свои права на украшения Graff, Cartier и Van Cleef

    Мужчина решил привезти жене морской огурец и был задержан в аэропорту Москвы

    В Киеве заминировали административные здания

    В Госдуму внесут второй пакет мер против интернет-мошенников

    Одежду нового бренда Вали Карнавал раскритиковали в сети фразой «можно найти на Садоводе»

    Матвиенко возмутила порочная практика некоторых работодателей

    В США просчитали решение Путина по Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости