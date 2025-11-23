Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 23 ноября 2025Мир

Помощник Путина анонсировал его «сверхбольшой» визит в Индию

Помощник Путина Ушаков заявил, что визит Путина в Индию будет сверхбольшим
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / Reuters

Помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков анонсировал его визит в Индию и выразил надежду на то, что он пройдет плодотворно. Его слова передает ТАСС.

«Будет сверхбольшой [визит], потому что он даже называется государственным», — заявил Ушаков. Он подчеркнул, что и индийская, и российская стороны активно готовятся к приезду Путина в Индию. По словам помощника президента, визит российского лидера намечен на начало декабря, однако точные сроки Москва и Дели озвучат вместе.

Представитель Кремля подчеркнул, что благодаря этому визиту Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на практике реализуют договоренность о ежегодной встрече.

Ранее стало известно, что президент России посетит Индию 5 декабря. Отмечалось, что Путин примет участие в Российско-индийском форуме, на котором будут обсуждаться направления сотрудничества двух стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

    Ярмольник оправдался за посаженных за руль собак

    Россиян предостерегли от четырех опасных ошибок при лечении гипертонии

    Раскрыта позиция Украины и Европы по обмену территориями

    Эрдоган проведет переговоры с Путиным

    Россиянку обокрали на рейсе известной авиакомпании

    Камерунский футболист «Спартака» рассказал об интересе к русской культуре

    Начался штурм Гуляйполя

    Стало известно о напряженной неделе Путина на фоне мирного плана Трампа по Украине

    Помощник Путина анонсировал его «сверхбольшой» визит в Индию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости