Помощник Путина анонсировал его «сверхбольшой» визит в Индию

Помощник Путина Ушаков заявил, что визит Путина в Индию будет сверхбольшим

Помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков анонсировал его визит в Индию и выразил надежду на то, что он пройдет плодотворно. Его слова передает ТАСС.

«Будет сверхбольшой [визит], потому что он даже называется государственным», — заявил Ушаков. Он подчеркнул, что и индийская, и российская стороны активно готовятся к приезду Путина в Индию. По словам помощника президента, визит российского лидера намечен на начало декабря, однако точные сроки Москва и Дели озвучат вместе.

Представитель Кремля подчеркнул, что благодаря этому визиту Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на практике реализуют договоренность о ежегодной встрече.

Ранее стало известно, что президент России посетит Индию 5 декабря. Отмечалось, что Путин примет участие в Российско-индийском форуме, на котором будут обсуждаться направления сотрудничества двух стран.