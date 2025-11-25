В США рассказали о последствиях выбора Индией между Су-57 и F-35

TNI: Выбрав Су-57 или F-35, Индия на полвека свяжет себя с Россией или США

Выбрав истребитель пятого поколения Су-57 или F-35, Индия на полвека свяжет себя с его страной-разработчиком — Россией или США, соответственно. О последствиях покупки боевого самолета рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Автор пишет, что Индия стремится в рамках программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) в течение десяти лет создать собственный истребитель пятого поколения, для чего планирует привлечь партнеров — Россию или США. Обозреватель уверен, что Нью-Дели не справится в указанные сроки с данной задачей, поскольку не располагает, в частности, необходимыми для этого собственными двигателями, композитами и технологиями.

«Таким образом, настоящая гонка идет не за AMCA, который в ближайшем будущем останется несбыточной мечтой. Она разворачивается между Россией и Америкой, между Су-57 и F-35. Какая бы страна ни победила, Индия будет неразрывно связана с ней на ближайшие полвека. Нью-Дели стоит сделать мудрый выбор», — заключает автор.

Ранее шеф-пилот компании «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех», Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что на выставке в Дубае был показан экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с порядковым номером 59.

Также в ноябре генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что ОАК передала иностранному покупателю два истребителя Су-57.

В том же месяце главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заметил, что покупатели F-35 попадают в политико-технологическое рабство к США.