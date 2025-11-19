Наука и техника
19:19, 19 ноября 2025

Покупателей F-35 назвали рабами

Коротченко: Покупатели F-35 попадают в политико-технологическое рабство к США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Покупатели F-35 попадают в политико-технологическое рабство к США, пишет в колонке для ТАСС главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

По его оценке, в экспортных версиях истребителей американского производства могут содержаться аппаратные и программные «закладки», позволяющие США в любой момент деактивировать самолеты.

«Это означает, что любая страна — покупатель F-35, включая даже ближайших союзников США по блоку НАТО, не имеет полностью возможности контролировать данный истребитель и зависима от доброй или злой воли соответствующих американских центров принятия решений», — уверяет военный эксперт.

Автор отмечает, что иностранные покупатели F-35 фактически превращаются в заложников американской стороны, рискуя столкнуться с проблемами при покупке вооружений и обновлению самолета.

Коротченко отмечает, что покупатели российского истребителя пятого поколения Су-57, наоборот, не столкнутся с подобного рода рисками.

Ранее госкорпорация «Ростех» на выставке Dubai Airshow 2025, которая с 17 по 21 ноября проходит в Дубае (ОАЭ), показала экспортный вариант истребителя Су-57 с плоским соплом.

Также в ноябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что передала иностранному покупателю два Су-57.

    Все новости