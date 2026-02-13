Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 13 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность размещения американской ЧВК в Армении оценили

Политолог Силаев: Пашинян пока не пойдет на размещение военных из США в Армении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не пойдет на размещение частной военной компании (ЧВК) из США для обеспечения безопасности «Маршрута Трампа». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Я не думаю, что речь пойдет о полноценной частной военной компании — это слишком рискованный шаг для Никола Пашиняна», — указал он.

Вместе с тем подобный сценарий все-таки полностью не стоит исключать, добавил политолог. Важнее, однако, что проект «Маршрута Трампа» предполагает исключение России из транспортных проектов в Закавказье. Ранее предполагалось, что данный транспортный коридор из основной части Азербайджана в азербайджанский анклав Нахичевань через территорию Армении.

Политолог Николай Силаев также рассказал об итогах визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван. По его словам, особый интерес представляет поставка в Армению процессоров NVIDIA Blackwell для дата-центра, однако для развития этой отрасли в стране существуют ограничения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы идем на войну». Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в вооруженный конфликт с Францией

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Главарю террористической ячейки из российской колонии увеличили срок

    Популярные устройства Apple снимут с продажи

    Российская тревел-блогерша описала США словами «-10 и снег — повод для тревоги»

    Необычная винтажная вещь поставила в тупик пользователей сети

    Российские бойцы разработали уникальный вид защиты арторудий от ВСУ

    Раскрыты детали ночного налета ВСУ на Россию на фоне слов Зеленского о проигрыше Украины

    В Одессе сожгли готовившиеся к удару по России дальние дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok