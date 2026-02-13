Вероятность размещения американской ЧВК в Армении оценили

Политолог Силаев: Пашинян пока не пойдет на размещение военных из США в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не пойдет на размещение частной военной компании (ЧВК) из США для обеспечения безопасности «Маршрута Трампа». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Я не думаю, что речь пойдет о полноценной частной военной компании — это слишком рискованный шаг для Никола Пашиняна», — указал он.

Вместе с тем подобный сценарий все-таки полностью не стоит исключать, добавил политолог. Важнее, однако, что проект «Маршрута Трампа» предполагает исключение России из транспортных проектов в Закавказье. Ранее предполагалось, что данный транспортный коридор из основной части Азербайджана в азербайджанский анклав Нахичевань через территорию Армении.

Политолог Николай Силаев также рассказал об итогах визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван. По его словам, особый интерес представляет поставка в Армению процессоров NVIDIA Blackwell для дата-центра, однако для развития этой отрасли в стране существуют ограничения.