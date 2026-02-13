Политику Азербайджана описали поговоркой

Политолог Силаев: Азербайджан чувствует себя ухватившим Бога за бороду

Азербайджан чувствует себя ухватившим Бога за бороду, стремясь установить свое лидерство на Южном Кавказе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Когда Армения отказалась от спорного статуса Нагорного Карабаха, Азербайджан почувствовал, что ухватил Бога за бороду», — рассказал он.

По словам политолога, азербайджанские власти все чаще говорят о формировании новой системы безопасности, где Азербайджан должен стать лидером. И это они уже показывают не только Армении, которая отказывается сопротивляться влиянию Баку, но и Грузии, считает эксперт.

«В Азербайджане видят, что сейчас появился исторический шанс для укрепления своего внешнеполитического статуса», — резюмировал он.

