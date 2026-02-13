Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:50, 13 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Политику Азербайджана описали поговоркой

Политолог Силаев: Азербайджан чувствует себя ухватившим Бога за бороду
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: imdproduction / Shutterstock / Fotodom

Азербайджан чувствует себя ухватившим Бога за бороду, стремясь установить свое лидерство на Южном Кавказе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Когда Армения отказалась от спорного статуса Нагорного Карабаха, Азербайджан почувствовал, что ухватил Бога за бороду», — рассказал он.

По словам политолога, азербайджанские власти все чаще говорят о формировании новой системы безопасности, где Азербайджан должен стать лидером. И это они уже показывают не только Армении, которая отказывается сопротивляться влиянию Баку, но и Грузии, считает эксперт.

«В Азербайджане видят, что сейчас появился исторический шанс для укрепления своего внешнеполитического статуса», — резюмировал он.

Ранее Николай Силаев назвал неизбежным появление в Армении ребят в форме. Они могут представлять американскую компанию, которая будет обеспечивать на «Маршруте Трампа» — транспортном коридоре из основной части Азербайджана в Нахичевань через армянскую территорию.

