Появление в Армении «ребят в форме» из США сочли неизбежным

Политолог Силаев: На маршрут Трампа в Армении прибудут «ребята в форме» из США

Для обеспечения безопасности «Маршрута Трампа» в Армении прибудут «ребята в форме» из США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«С учетом близости к иранской границе очевидно, что безопасность будет обеспечиваться не только гражданскими специалистами. В компании явно будут "ребята в форме"», — объяснил он.

По словам политолога, возможность американского военного присутствия рядом с транспортным коридором обсуждается. Пока до сих пор неизвестно, какая именно компания из США будет обеспечивать безопасность «Маршрута Трампа». «Конкретики пока нет. Но ключевая проблема — не в названии компании», — заметил он.

