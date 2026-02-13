Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 13 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Появление в Армении «ребят в форме» из США сочли неизбежным

Политолог Силаев: На маршрут Трампа в Армении прибудут «ребята в форме» из США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян

Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян. Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Для обеспечения безопасности «Маршрута Трампа» в Армении прибудут «ребята в форме» из США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«С учетом близости к иранской границе очевидно, что безопасность будет обеспечиваться не только гражданскими специалистами. В компании явно будут "ребята в форме"», — объяснил он.

По словам политолога, возможность американского военного присутствия рядом с транспортным коридором обсуждается. Пока до сих пор неизвестно, какая именно компания из США будет обеспечивать безопасность «Маршрута Трампа». «Конкретики пока нет. Но ключевая проблема — не в названии компании», — заметил он.

Ранее Николай Силаев оценил вероятность размещения американской частной военной компании (ЧВК) на «Маршруте Трампа». По его мнению, это рискованный шаг для премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все хотят вернуться домой». Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным по приказу командиров

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Рубио раскрыл планы США по конфликту на Украине

    КНДР выступила с резким предупреждением в адрес соседней страны

    Раскрыты последствия пробок из фур на границе Казахстана

    Макрон призвал не спешить с началом переговоров с Россией

    Минэнерго назвало ветер причиной повышения платы за отопление на 40 процентов

    Личность человека из окружения Трампа в перехваченном «необычном разговоре» установили

    США задумались об отправке топлива на Кубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok