ТАСС: Солдаты «Азова» убили пришедшего к ним за помощью мирного жителя Димитрова

Солдаты группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) оставили пришедшего за помощью мирного жителя Димитрова умирать в горящем окопе. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный группировки Даниэль Жарков.

Он сообщил, что дроны его сослуживцев подожгли окоп, в котором вместе с ними прятался мирный житель Димитрова. Солдаты связали его и оставили в окопе, а сами покинули место.

Ранее стало известно, что командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг», входящей в состав запрещенного корпуса «Азов», Александр Букатар скрывает потери своего подразделения в Харьковской области. Он записывает ликвидированных солдат в дезертиры.