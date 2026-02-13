Солдаты группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) оставили пришедшего за помощью мирного жителя Димитрова умирать в горящем окопе. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный группировки Даниэль Жарков.
Он сообщил, что дроны его сослуживцев подожгли окоп, в котором вместе с ними прятался мирный житель Димитрова. Солдаты связали его и оставили в окопе, а сами покинули место.
Ранее стало известно, что командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг», входящей в состав запрещенного корпуса «Азов», Александр Букатар скрывает потери своего подразделения в Харьковской области. Он записывает ликвидированных солдат в дезертиры.