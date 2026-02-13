Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:22, 13 февраля 2026Бывший СССР

Тысячи украинцев остались без доставки и такси из-за «переезда» в Челябинск

Shot: Украинцы остались без доставки из-за «переезда» смартфонов в Челябинск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Тысячи украинцев столкнулись с блокировкой мобильных сервисов из-за массового сбоя геолокации. Как выяснил Telegram-канал Shot, смартфоны жителей Киева и других городов определяют местоположение на границе Челябинской области и Башкирии.

Из-за «переезда» в Россию приложения доставки еды, такси и дейтинг-сервисы выдают сообщение «Мы не работаем на территории России» и блокируются. Украинцы не могут заказать продукты, вызвать такси и даже пойти на свидание после знакомства в приложении.

Банковские операции также отображаются как проведенные в РФ. Киевлян, в частности, чаще всего «кидает» в подмосковные Химки.

Ранее глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки и рыть выгребные ямы, чтобы справлять нужду. Данная мера была предложена в связи с проблемами в работе ЖКХ из-за энергетического кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач предупредил о скрытой проблеме со сном у миллионов людей

    Лыжница Непряева пояснила слова о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

    Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

    США применили сверхсекретное оружие против воздушных шариков

    Россиянин попал под следствие за перевод восьми тысяч рублей

    Азербайджан отправил помощь Украине и получил благодарность за солидарность

    Мир на Украине отвергли по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok