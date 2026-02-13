Тысячи украинцев остались без доставки и такси из-за «переезда» в Челябинск

Тысячи украинцев столкнулись с блокировкой мобильных сервисов из-за массового сбоя геолокации. Как выяснил Telegram-канал Shot, смартфоны жителей Киева и других городов определяют местоположение на границе Челябинской области и Башкирии.

Из-за «переезда» в Россию приложения доставки еды, такси и дейтинг-сервисы выдают сообщение «Мы не работаем на территории России» и блокируются. Украинцы не могут заказать продукты, вызвать такси и даже пойти на свидание после знакомства в приложении.

Банковские операции также отображаются как проведенные в РФ. Киевлян, в частности, чаще всего «кидает» в подмосковные Химки.

