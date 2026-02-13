Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:41, 13 февраля 2026Экономика

Убытки российского бизнеса взлетели до максимума

«Известия»: За 11 месяцев 2025-го убытки компаний в РФ достигли 7,5 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам первых 11 месяцев 2025 года совокупный убыток российских компаний достиг 7,5 триллиона рублей, что стало максимумом за все время наблюдений. Об этом со ссылкой на данные Росстата, приведенные в докладе «Социально-экономическое положение России»,пишут «Известия».

Доля убыточных предприятий выросла до 28,8 процента, что стало наибольшим значением с пандемийного 2020 года. В общей сложности с потерями столкнулись 18,2 тысячи компаний. В 2024 году за этот же период совокупный убыток составлял порядка семи триллионов рублей, а в 2023-м — около четырех триллионов.

В Минэкономразвития объяснили, что отрасли, ориентированные на экспорт, столкнулись со снижением спроса, усилением конкуренции и замедлением мировой экономики. На внутреннем рынке на доходность бизнеса давит высокая ключевая ставка Центробанка, что приводит к сокращению спроса и снижению инвестиций в развитие производств.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что текущая доля убыточного бизнеса укладывается в диапазон 20-30 процентов, который считается нормальным в мировой практике при охлаждении экономики. Тем не менее близость ее к верхней планке вызывает тревогу, так как напрямую влияет на инвестиции и налоговую базу.

Самые большие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве (выпуск нефтепродуктов, металлургия), оптовой торговле и добыче полезных ископаемых. В вопросе финансовой устойчивости труднее всего приходится застройщикам и транспортному машиностроению.

Как объяснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global, в торговле спад связан с сокращением потребительского спроса, что объясняется высокой инфляцией и замедлением темпа роста доходов. В результате население переходит на сберегательную модель поведения, а в секторе наблюдается самый высокий уровень закрытия предприятий.

По словам эксперта, сохранение нынешней тенденции чревато ростом числа дефолтов и банкротств, ухудшением качества продукции и снижением ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» закончил с убытком в размере 37 миллиардов рублей по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), что в 11 раз больше, чем годом ранее. Такой результат был достигнут с учетом почти двукратного роста доли на внутреннем рынке.

