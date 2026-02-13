Захарова: Украину упомянули в файлах Эпштейна как полигон для экспериментов

Украина упоминается в файлах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна часто и в ужасном контексте — как полигон для различного рода экспериментов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью члену комиссии «Семья» Госсовета РФ, директору АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталье Локтевой, опубликованном в Telegram.

Дипломат напомнила, что различные чудовищные вещи на практике происходили на Украине, например в 2022 году.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998-м году. В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Отмечается, что предприниматели тогда исследовали научный потенциал России, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.