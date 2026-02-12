Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 12 февраля 2026Россия

Раскрыта цель приезда Эпштейна в центр ядерной промышленности России

RT: Эпштейн приезжал в Россию для исследования научного потенциала
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Rick Friedman / Rick Friedman Photography / Corbis / Getty Images

Американский финансист Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998-м году. О цели его визита рассказал сотрудник снежинского ВНИИТФ Владимир Ананийчук, чьи слова приводит RT.

В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Отмечается, что предприниматели тогда исследовали научный потенциал России, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.

По словам Ананийчука, тогда в России действовала программа «Инициатива атомных городов» (ИАГ), разработанная при участии Департамента энергетики США. Она была направлена на предотвращение утечки ядерных технологий. Помимо того, программа предусматривала создание новых рабочих мест при помощи американских инвестиций.

«В рамках такого сотрудничества в российские ядерные города регулярно приезжали американские делегации», — рассказал Ананийчаук.

Ранее в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить спецслужбы РФ, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, до этого писало британское издание The Daily Mail.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

    В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

    Возможность справиться с непогодой нашли в цифровизации логистики

    Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

    Россиянин дважды за ночь совершил одно и то же преступление и попался

    Массовые блокировки Apple россиян объяснили

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok