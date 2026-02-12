RT: Эпштейн приезжал в Россию для исследования научного потенциала

Американский финансист Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998-м году. О цели его визита рассказал сотрудник снежинского ВНИИТФ Владимир Ананийчук, чьи слова приводит RT.

В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Отмечается, что предприниматели тогда исследовали научный потенциал России, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.

По словам Ананийчука, тогда в России действовала программа «Инициатива атомных городов» (ИАГ), разработанная при участии Департамента энергетики США. Она была направлена на предотвращение утечки ядерных технологий. Помимо того, программа предусматривала создание новых рабочих мест при помощи американских инвестиций.

«В рамках такого сотрудничества в российские ядерные города регулярно приезжали американские делегации», — рассказал Ананийчаук.

Ранее в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить спецслужбы РФ, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, до этого писало британское издание The Daily Mail.