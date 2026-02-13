Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
13:39, 13 февраля 2026Культура

Умер сооснователь группы Dschinghis Khan

Исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель ушел из жизни в возрасте 75 лет
Ольга Коровина

Фото: Manfred Schmid / Getty Images

Один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan, Вольфганг Хайхель, скончался в возрасте 75 лет. Об этом семья музыканта сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артиста не стало 20 января, причина смерти не уточняется. Представители артиста подчеркнули, что он долгое время справлялся с проблемами со здоровьем, однако «его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для семьи, друзей и коллег».

Хайхель входил в оригинальный состав участников Dschinghis Khan. В 1979 году коллектив занял четвертую строчку на музыкальном конкурсе «Евровидение», исполнив одноименную песню. Другой узнаваемой композицией группы стала Moskau, которую Dschinghis Khan позже исполнил и на английском языке.

Ранее сообщалось, что вокалист и основатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет после борьбы с раком. Исполнитель умер во сне в окружении семьи.

