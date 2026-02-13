Ускорение инфляции в России назвали разовым

Набиуллина: Ускорение инфляции в январе носит разовый характер

Ускорение инфляции в России в январе 2026 года носит разовый характер. Разогнавшийся рост цен назвала временным глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В пятницу, 13 февраля, совет директоров регулятора принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. ЦБ сохранил начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и опустил показатель до 15,5 процента.

В рамках пресс-конференции по итогам заседания глава Центробанка заявила, что годовая инфляция в России находится сейчас немного ниже прогнозного интервала.

Комментируя решение понизить ставку, в ЦБ указали, что повышенная инфляция в начале 2026 года наложилась на очень низкие темпы роста цен в конце года, поэтому «наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами. Учитывая период с ноября по январь, то стоимость товаров и услуг росла в соответствии с ожиданиями регулятора.