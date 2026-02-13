Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 13 февраля 2026Экономика

Ускорение инфляции в России назвали разовым

Набиуллина: Ускорение инфляции в январе носит разовый характер
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Ускорение инфляции в России в январе 2026 года носит разовый характер. Разогнавшийся рост цен назвала временным глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В пятницу, 13 февраля, совет директоров регулятора принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. ЦБ сохранил начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и опустил показатель до 15,5 процента.

В рамках пресс-конференции по итогам заседания глава Центробанка заявила, что годовая инфляция в России находится сейчас немного ниже прогнозного интервала.

Комментируя решение понизить ставку, в ЦБ указали, что повышенная инфляция в начале 2026 года наложилась на очень низкие темпы роста цен в конце года, поэтому «наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами. Учитывая период с ноября по январь, то стоимость товаров и услуг росла в соответствии с ожиданиями регулятора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Звезда «Слова пацана» рассказал об опасных трюках на съемках

    ВСУ атаковали Крым дальнобойным оружием

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Умер знаменитый историк и автор книг про Путина Рой Медведев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok