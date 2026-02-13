Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:39, 13 февраля 2026Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о серии мощных взрывов

В 10 населенных пунктах Харьковской области прозвучали взрывы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region / Handout / Reuters

Сразу в 10 населенных пунктах Харьковской области прозвучала серия мощных взрывов. Об этом со ссылкой на источники из региона сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия мощных прилетов в области», — приводятся в публикации слова жителя Харьковской области.

Отмечается, что взрывы прозвучали в Богодуховском, Чугуевском и Изюмском районах. Какие именно объекты пострадали в результате атаки, не уточняется.

Ранее стало известно, что командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг», входящей в состав корпуса «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), Александр Букатар скрывает потери своего подразделения в Харьковской области. Высокопоставленный офицер записывал уничтоженных солдат в дезертиры.

