В Харьковской области рассказали о серии мощных взрывов

В 10 населенных пунктах Харьковской области прозвучали взрывы

Сразу в 10 населенных пунктах Харьковской области прозвучала серия мощных взрывов. Об этом со ссылкой на источники из региона сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия мощных прилетов в области», — приводятся в публикации слова жителя Харьковской области.

Отмечается, что взрывы прозвучали в Богодуховском, Чугуевском и Изюмском районах. Какие именно объекты пострадали в результате атаки, не уточняется.

Ранее стало известно, что командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг», входящей в состав корпуса «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), Александр Букатар скрывает потери своего подразделения в Харьковской области. Высокопоставленный офицер записывал уничтоженных солдат в дезертиры.