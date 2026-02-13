В Киеве начали готовиться к переговорам с Россией в Женеве

Литвин: Украинская делегация готовится к переговорам с Россией в Женеве

Украинская делегация готовится к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта с Россией, который состоится 17-18 февраля в Женеве. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что по состоянию на сегодня украинская делегация готовится», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.