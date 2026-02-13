В ЛДПР объяснили ситуацию с недопуском сына Жириновского на «Жириновские чтения»

В ЛДПР назвали провокацией поведение сына Жириновского на мероприятии в МГИМО

В ЛДПР назвали провокацией поведение сына основателя партии Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на мероприятии в честь памяти политика «Жириновские чтения», когда того отказались пропустить в МГИМО, где оно проводилось. Комментарий партии публикует РИА Новости.

В пресс-службе партии пояснили, что на мероприятии действовала открытая регистрация для всех желающих, в том числе — иностранцев. Эйдельштейн ее не проходил.

«Его цель — провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор. Это вопросы безопасности», — говорится в сообщении.

При этом в партии подчеркнули, что подобные ситуации происходят не впервые. В пресс-службе выразили мнение, что Эйдельштейн намеренно пришел на мероприятие без регистрации, «чтобы создать инфоповод».

Ранее сообщалось, что Эйдельштейн с боем попытался прорваться на закрытую площадку Международного научно-экспертного форума в столичном вузе. В частности, он обзывал нынешних руководителей партии стервятниками и высказывал угрозы.