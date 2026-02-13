Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 13 февраля 2026Россия

В ЛДПР объяснили ситуацию с недопуском сына Жириновского на «Жириновские чтения»

В ЛДПР назвали провокацией поведение сына Жириновского на мероприятии в МГИМО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В ЛДПР назвали провокацией поведение сына основателя партии Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на мероприятии в честь памяти политика «Жириновские чтения», когда того отказались пропустить в МГИМО, где оно проводилось. Комментарий партии публикует РИА Новости.

В пресс-службе партии пояснили, что на мероприятии действовала открытая регистрация для всех желающих, в том числе — иностранцев. Эйдельштейн ее не проходил.

«Его цель — провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор. Это вопросы безопасности», — говорится в сообщении.

При этом в партии подчеркнули, что подобные ситуации происходят не впервые. В пресс-службе выразили мнение, что Эйдельштейн намеренно пришел на мероприятие без регистрации, «чтобы создать инфоповод».

Ранее сообщалось, что Эйдельштейн с боем попытался прорваться на закрытую площадку Международного научно-экспертного форума в столичном вузе. В частности, он обзывал нынешних руководителей партии стервятниками и высказывал угрозы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Звезда «Слова пацана» рассказал об опасных трюках на съемках

    ВСУ атаковали Крым дальнобойным оружием

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Умер знаменитый историк и автор книг про Путина Рой Медведев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok