В России десятилетний школьник предотвратил пожар в жилом доме

В Петербурге десятилетний школьник предотвратил пожар в жилом доме на Стрельбищенской улице. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, мальчик вернулся домой после занятий и почувствовал запах дыма. Выяснилось, что в одной из комнат вспыхнул масляный радиатор.

В городском управлении МЧС отметили, что ребенок не растерялся — он закрыл дверь в комнату, чтобы не дать дыму и огню «подпитки» и предотвратить распространение. Затем он вызвал пожарных и стал стучать в квартиры соседям.

«В результате огонь был быстро потушен, никто не пострадал. Возгорание не приобрело серьезных масштабов и не привело к существенной порче имущества», — подчеркнули в МЧС.

