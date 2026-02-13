Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
16:37, 13 февраля 2026Россия

В России десятилетний школьник предотвратил пожар в жилом доме

В Петербурге десятилетний школьник предотвратил пожар в жилом доме
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «МЧС Санкт-Петербурга»

В Петербурге десятилетний школьник предотвратил пожар в жилом доме на Стрельбищенской улице. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, мальчик вернулся домой после занятий и почувствовал запах дыма. Выяснилось, что в одной из комнат вспыхнул масляный радиатор.

В городском управлении МЧС отметили, что ребенок не растерялся — он закрыл дверь в комнату, чтобы не дать дыму и огню «подпитки» и предотвратить распространение. Затем он вызвал пожарных и стал стучать в квартиры соседям.

«В результате огонь был быстро потушен, никто не пострадал. Возгорание не приобрело серьезных масштабов и не привело к существенной порче имущества», — подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае школьник спас пятерых женщин от нападения медведя.

