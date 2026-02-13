В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

Слуцкий заявил, что ядерные испытания в США запустят цепную реакцию

Если США решат провести ядерные испытания, то это запустит цепную реакцию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Если США проведут ядерное испытание, это станет нарушением моратория по ДВЗЯИ и запустит цепную реакцию. Россия не раз говорила (несмотря на дератификацию этого договора), что соблюдает запрет на ядерные испытания, пока его придерживаются остальные участники», — пояснил он.

По мнению политика, предотвратить подобный сценарий можно, но для этого нужно осознавать недопустимость третьей мировой войны, а также проявлять ответственное поведение в вопросе ядерного сдерживания.

Ранее Слуцкий заявил, что генеральному секретарю НАТО Марку Рютте не следует угрожать России, которая является крупнейшей ядерной державой.