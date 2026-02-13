В России указали на одну существенную деталь в возможных переговорах с Европой по Украине

Косачев: НАТО и ЕС выдвигают условия исключительно российской стороне

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев указал на одну существенную деталь в возможных переговорах с Европой по теме конфликта на Украине — Евросоюз и НАТО выдвигают условия исключительно российской стороне. Своим мнением сенатор поделился в Telegram.

«Контакты всегда лучше, чем их отсутствие. Это было, есть и, я уверен, всегда будет принципиальной позицией России. Но есть, как говорится, нюанс», — обозначил Косачев.

Политик обратил внимание на то, что контакты, которые сейчас есть с американской стороной по теме украинского кризиса, стали возможными и потенциально могут принести пользу в силу того, что в этом взаимодействии появились оговорки и условия и к украинской, а не только к российской стороне.

«У НАТО в исполнении [генерального секретаря Марка] Рютте и у Евросоюза в исполнении [главы европейской дипломатии Каи] Каллас оговорок не просматривается в принципе, а условия по-прежнему выдвигаются исключительно к российской стороне. И какая от этого польза?» — заключил Косачев.

Ранее сенатор заявлял, что принятие Россией ультимативных условий по урегулированию конфликта на Украине неприемлемо.