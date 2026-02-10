Косачев: Слабость современной Европы заключается в отсутствии дипломатии

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев оценил вероятность диалога России и Европы по вопросу украинского кризиса. По его мнению, это возможно, если взаимодействие будет двусторонним, передает ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что принятие Россией ультимативных условий по урегулированию конфликта на Украине неприемлемо.

«Как только восторжествует древнеримский принцип "Да будет выслушана и другая сторона", тогда будут и подвижки. Во всяком случае Россия точно готова к разговору, если он будет двусторонним. А это пока очень непривычно для Европы», — обозначил Косачев, добавив, что слабость современной Европы заключается в отсутствии дипломатии.

Российский политик призвал к эффективному взаимодействию между странами без громких высказываний. «Если не можете перековать мечи на орала, то попробуйте хотя бы сменить мегафоны на кулуары. Ведь мир обычно рождается в тишине», — заключил он.

Ранее в Кремле подтвердили, что между Москвой и Парижем действительно были контакты, которые при желании помогут наладить диалог на высшем уровне.