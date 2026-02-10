Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 10 февраля 2026Россия

В России оценили вероятность диалога с Европой

Косачев: Слабость современной Европы заключается в отсутствии дипломатии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев оценил вероятность диалога России и Европы по вопросу украинского кризиса. По его мнению, это возможно, если взаимодействие будет двусторонним, передает ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что принятие Россией ультимативных условий по урегулированию конфликта на Украине неприемлемо.

«Как только восторжествует древнеримский принцип "Да будет выслушана и другая сторона", тогда будут и подвижки. Во всяком случае Россия точно готова к разговору, если он будет двусторонним. А это пока очень непривычно для Европы», — обозначил Косачев, добавив, что слабость современной Европы заключается в отсутствии дипломатии.

Российский политик призвал к эффективному взаимодействию между странами без громких высказываний. «Если не можете перековать мечи на орала, то попробуйте хотя бы сменить мегафоны на кулуары. Ведь мир обычно рождается в тишине», — заключил он.

Ранее в Кремле подтвердили, что между Москвой и Парижем действительно были контакты, которые при желании помогут наладить диалог на высшем уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жилой многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    «Главного русофоба в Киргизии» отправили в отставку

    Привычный напиток оказался защитником зубов от кариеса

    В ЕС предложили дистанцироваться от украинского конфликта

    ВСУ атаковали Крым

    Водонаева заступилась за обруганную из-за лишнего веса Семенович

    Получившую российский паспорт пенсионерку осудили на 15 лет за перевод гривен

    В России захотели отменить обязательную прописку по месту жительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok