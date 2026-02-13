В России утвердили новые сроки изменения школьной программы

В России пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру страны

Предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в 2026-2027 учебном году начнут изучать только в пятом классе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Минпросвещения будет вводить ДНКР поэтапно, хотя ранее сообщалось, что предмет с грядущего учебного года должны были начать изучать в пятых, шестых и седьмых классах.

Новое решение министерства гласит, что шести- и семиклассники духовно-нравственную культуру будут изучать с 2027-2028 учебного года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить новый учебник по русскому языку для школ ряда регионов. Речь идет о новом учебном пособии, созданном специально для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.