15:36, 13 февраля 2026Россия

В России утвердили новые сроки изменения школьной программы

В России пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру страны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в 2026-2027 учебном году начнут изучать только в пятом классе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Минпросвещения будет вводить ДНКР поэтапно, хотя ранее сообщалось, что предмет с грядущего учебного года должны были начать изучать в пятых, шестых и седьмых классах.

Новое решение министерства гласит, что шести- и семиклассники духовно-нравственную культуру будут изучать с 2027-2028 учебного года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить новый учебник по русскому языку для школ ряда регионов. Речь идет о новом учебном пособии, созданном специально для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

