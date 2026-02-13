Реклама

В России захотели запретить молельные дома в жилых помещениях

Никита Абрамов
Фото: WESTOCK PRODUCTIONS / Shutterstock / Fotodom

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий размещение молельных домов в жилых помещениях. Об этом сообщает ТАСС.

«3 февраля в Государственную Думу был внесен законопроект об ограничении размещения молельных домов в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Проект предлагает внести изменения в закон о свободе совести и религиозных объединениях. В случае принятия, богослужения и другие религиозные обряды в жилых домах будет запрещено. Помимо того, уточняется, что религиозные обряды могут быть совершены в жилых помещениях только для удовлетворения духовных потребностей граждан, там проживающих.

Ранее стало известно, что москвичка сдала квартиру мигрантам и заявила об устроенной там «мечети». На опубликованном видео женщина показывает посещение своей квартиры, которую она сдала с черновой отделкой — без настенных покрытий и пола.

