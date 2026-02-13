Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
17:22, 13 февраля 2026Силовые структуры

В российских колониях появятся попкорн и сладкая вата

Mash: В мордовских ИК для пожизненников появятся попкорн и сладкая вата
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fabian Sommer / dpa / Getty Images

В Мордовии исправительные колонии (ИК) для пожизненно заключенных закупили аппараты для сладкой ваты и попкорна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в ИК-6 или «Торбеевском централе» вскоре появится аппарат для попкорна, кинопроектор, на котором можно смотреть 3D, и экран для него. В исправительном учреждении отбывают свой срок маньяки Михаил Попков и Владимир Белов, а также грузинский наемник Мамука Гацерелия.

Но ИК-6 не единственная колония, кто закупает подобные гаджеты. В прошлом году руководство ИК-3 закупило светомузыку, беспроводную колонку и проектор с экраном, а ИК-4, где содержатся иностранцы, — кинопроектор. ИК-2 по примеру ИК-6 дважды закупило аппараты для попкорна.

Ранее стало известно, что бывший глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, прославившийся золотым унитазом, находится в одной из колоний строгого режима на территории Республики Мордовия.

