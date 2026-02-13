В российских колониях появятся попкорн и сладкая вата

Mash: В мордовских ИК для пожизненников появятся попкорн и сладкая вата

В Мордовии исправительные колонии (ИК) для пожизненно заключенных закупили аппараты для сладкой ваты и попкорна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в ИК-6 или «Торбеевском централе» вскоре появится аппарат для попкорна, кинопроектор, на котором можно смотреть 3D, и экран для него. В исправительном учреждении отбывают свой срок маньяки Михаил Попков и Владимир Белов, а также грузинский наемник Мамука Гацерелия.

Но ИК-6 не единственная колония, кто закупает подобные гаджеты. В прошлом году руководство ИК-3 закупило светомузыку, беспроводную колонку и проектор с экраном, а ИК-4, где содержатся иностранцы, — кинопроектор. ИК-2 по примеру ИК-6 дважды закупило аппараты для попкорна.

