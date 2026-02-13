В российском городе нашли мертвыми двух семиклассниц

В Петербурге нашли мертвыми двух семиклассниц в разных районах

В Санкт-Петербурге нашли мертвыми с разницей в день двух семиклассниц в разных районах. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, одну из девочек прохожие заметили под окнами 12-этажного жилого дома на улице Лагоды. Мать школьницы в это время отсутствовала в квартире. Прибывшие оперативники изъяли дневник и телефон учащейся.

Вторую семиклассницу без признаков жизни обнаружили на проспекте Буденного в Красносельском районе. Удалось установить, что перед трагедией она общалась с неким мужчиной. Правоохранители начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Волгограде пятиклассница выпала из окна 16-го этажа дома, расположенного в жилом комплексе «Родниковая долина» на улице Грибанова. Тогда спасти девочку не удалось.

В правоохранительных органах подчеркнули, что по факту случившегося была организована проверка. На теле ребенка не нашли насильственных следов.