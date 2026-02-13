В РПЦ призвали оградить школьников от одной народной традиции

В РПЦ призвали оградить школьников от традиции сожжения чучела на Масленицу

В РПЦ призвали оградить школьников от одной традиции. Речь идет о сожжении чучела на Масленицу, заявил в беседе с РИА Новости председатель отдела по работе с молодежью Донецкой епархии РПЦ протоиерей Виктор Рыбачук.

Священник назвал сжигание чучела не народным обычаем, а религиозным обрядом дохристианской и языческой эпохи, и призвал не допускать к нему детей.

«Я категорически против того, чтобы христиане в нем участвовали. Я не призываю запрещать костры. Я призываю задуматься. Дошкольники и младшие школьники мыслят мифологически, они одушевляют предметы. Если мы хотим изучать древнюю культуру наших предков, это можно делать на уроках истории в музее», — обозначил Рыбачук.

Истинной радостью Масленицы представитель РПЦ назвал «возможность с миром в душе войти в Великий пост».« Для ребенка это может звучать проще: радость, не когда что-то горит, а когда мама печет блины, когда бабушка улыбается, когда тебя простили», — заключил он.

Ранее служитель храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко заявил, что объедаться и пить алкогольные напитки на Масленицу православным христианам неправильно.