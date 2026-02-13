Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:28, 13 февраля 2026Россия

В РПЦ призвали оградить школьников от одной народной традиции

В РПЦ призвали оградить школьников от традиции сожжения чучела на Масленицу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В РПЦ призвали оградить школьников от одной традиции. Речь идет о сожжении чучела на Масленицу, заявил в беседе с РИА Новости председатель отдела по работе с молодежью Донецкой епархии РПЦ протоиерей Виктор Рыбачук.

Священник назвал сжигание чучела не народным обычаем, а религиозным обрядом дохристианской и языческой эпохи, и призвал не допускать к нему детей.

«Я категорически против того, чтобы христиане в нем участвовали. Я не призываю запрещать костры. Я призываю задуматься. Дошкольники и младшие школьники мыслят мифологически, они одушевляют предметы. Если мы хотим изучать древнюю культуру наших предков, это можно делать на уроках истории в музее», — обозначил Рыбачук.

Истинной радостью Масленицы представитель РПЦ назвал «возможность с миром в душе войти в Великий пост».« Для ребенка это может звучать проще: радость, не когда что-то горит, а когда мама печет блины, когда бабушка улыбается, когда тебя простили», — заключил он.

Ранее служитель храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко заявил, что объедаться и пить алкогольные напитки на Масленицу православным христианам неправильно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Москвы и Киева переезжают в Европу. Российскую делегацию возглавит чиновник, который бесит украинских переговорщиков

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Производителя электрокаров признали поддерживающим армию

    В РПЦ призвали оградить школьников от одной народной традиции

    Неожиданный выбор костюмов Тимоти Шаламе в пресс-туре «Марти Великолепного» объяснили

    Названы главные критерии для оценки машины на тест-драйве

    В ВСУ прокомментировали планы масштабного контрнаступления в Запорожье

    Открыт механизм защиты костей от остеопороза

    Собчак обратилась к Мизулиной из-за ситуации с Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok