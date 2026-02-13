В сети распространился фейк о краже девушек в приграничье

Данные о краже молодых девушек в приграничье фондом «Защитники Отечества» — фейк

В сети распространился ролик, в котором сообщается, что фонд «Защитники Отечества» стал рекрутским центром ОПГ в России. Авторы видео заявляют, что в приграничных регионах военные под прикрытием фонда массово крадут молодых девушек.

Никаких подтверждений того, что в Белгородской области (о которой говорят авторы фейкового видео) пропадают молодые девушки, нет. Если ориентироваться на посты добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Белгородской области, то чаще пропадают пожилые люди.

Более того, скриншот, который приводится в ролике, якобы с официального сайта одного из ведущих сетевых изданий Белгородской области «БелПресса», — подделка. На сайте нет такой новости.

Согласно государственной статистике лиц, пропавших без вести, находящихся в розыске, данные за последние 5 лет в Белгородской области держатся на одном уровне, без каких-либо массовых случаев или колебаний, даже снизилась по сравнению с нулевыми и началом 2010-х годов.

Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь ветеранам Специальной военной операции (СВО) и членам семей погибших бойцов со всеми проблемами и запросами. С деятельностью фонда можно ознакомиться на официальном сайте.

Противники фонда не в первый раз занимаются его дискредитацией. Так в августе в Интернете появился видеоролик, на котором заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказывает о создании мобильного приложения «Защитник.Онлайн». Однако видео оказалось дипфейком. Об этом сообщило издание URA.RU.

В октябре же в Крыму мошенники от имени руководителя регионального филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимира Трегуба рассылал сообщения о получении заработной платы военнослужащего. Об этом он сообщал в своем Telegram-канале.

В январе в официальном канале фонда появилось сообщение об обнаружении очередного фейкового аккаунта, с которого могут осуществляться звонки и рассылки якобы от имени статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

Сообщение о том, что фонд «Защитники Отечества» стал рекрутским центром ОПГ в России, не получило распространения в российских медиа.

Информация о похищении молодых девушек в приграничных регионах, особенно в Белгородской области, военными под прикрытием фонда не получила никакого подтверждения. Ролик был создан для дискредитации работы фонда и является фейком.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».