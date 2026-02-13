Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:09, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

В сети распространился фейк о краже девушек в приграничье

Данные о краже молодых девушек в приграничье фондом «Защитники Отечества» — фейк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: iWissawa / Shutterstock / Fotodom

В сети распространился ролик, в котором сообщается, что фонд «Защитники Отечества» стал рекрутским центром ОПГ в России. Авторы видео заявляют, что в приграничных регионах военные под прикрытием фонда массово крадут молодых девушек.

Никаких подтверждений того, что в Белгородской области (о которой говорят авторы фейкового видео) пропадают молодые девушки, нет. Если ориентироваться на посты добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Белгородской области, то чаще пропадают пожилые люди.

Более того, скриншот, который приводится в ролике, якобы с официального сайта одного из ведущих сетевых изданий Белгородской области «БелПресса», — подделка. На сайте нет такой новости.

Согласно государственной статистике лиц, пропавших без вести, находящихся в розыске, данные за последние 5 лет в Белгородской области держатся на одном уровне, без каких-либо массовых случаев или колебаний, даже снизилась по сравнению с нулевыми и началом 2010-х годов.

Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь ветеранам Специальной военной операции (СВО) и членам семей погибших бойцов со всеми проблемами и запросами. С деятельностью фонда можно ознакомиться на официальном сайте.

Противники фонда не в первый раз занимаются его дискредитацией. Так в августе в Интернете появился видеоролик, на котором заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказывает о создании мобильного приложения «Защитник.Онлайн». Однако видео оказалось дипфейком. Об этом сообщило издание URA.RU.

В октябре же в Крыму мошенники от имени руководителя регионального филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимира Трегуба рассылал сообщения о получении заработной платы военнослужащего. Об этом он сообщал в своем Telegram-канале.

В январе в официальном канале фонда появилось сообщение об обнаружении очередного фейкового аккаунта, с которого могут осуществляться звонки и рассылки якобы от имени статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

Сообщение о том, что фонд «Защитники Отечества» стал рекрутским центром ОПГ в России, не получило распространения в российских медиа.

Информация о похищении молодых девушек в приграничных регионах, особенно в Белгородской области, военными под прикрытием фонда не получила никакого подтверждения. Ролик был создан для дискредитации работы фонда и является фейком.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Звезда «Слова пацана» рассказал об опасных трюках на съемках

    ВСУ атаковали Крым дальнобойным оружием

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Умер знаменитый историк и автор книг про Путина Рой Медведев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok