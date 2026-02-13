Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:09, 13 февраля 2026Наука и техника

В США рассказали о новой роли танков в зоне СВО

NI: Танки в зоне СВО чаще используют для огневой поддержки, а не для прорывов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Танки, которым предрекали скорое исчезновение с поля боя, доказывают свою эффективность в зоне СВО. Однако из-за дронов их используют в новой роли, пишет американское издание The National Interest (NI).

Отмечается, что насыщенность линии фронта беспилотниками, которые способны оперативно вскрыть передвижение большого количества техники, практически исключает танковые прорывы. Поэтому боевые машины чаще используют для стрельбы с закрытых позиций.

«В результате танки используются в основном для огневой поддержки, а не для продвижения вперед, которое обеспечивает оперативные прорывы на поле боя», — рассказывает издание.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

По словам автора, танки по-прежнему играют важную роль в современных конфликтах, однако развитие технологий вынуждает танкистов приспосабливаться к новым условиям. В частности, в зоне СВО танки оснащают различными защитными конструкциями, которые называют «мангалами».

Ранее в феврале американское издание 19FortyFive писало, что поставленные ВСУ танки Leopard 2, на которые Киев возлагал большие надежды, потерпели неудачу на поле боя. Они оказались уязвимыми перед массовым применением дронов-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео мощного удара России по Одессе

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Алиев поставил Армении условие для подписания мирного соглашения

    Зеленский провел переговоры с претендентом на власть в стране-союзнице России

    Ключевой переговорщик от России не войдет в состав делегации на встрече в Женеве

    Российскую художницу признали виновной в изготовлении взрывчатки

    В США рассказали о новой роли танков в зоне СВО

    Ольга Серябкина показала образ с новым цветом волос

    В Москве ребенка завалило снегом с самовольно устроенного навеса над балконом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok