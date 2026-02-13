Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
14:47, 13 февраля 2026Наука и техника

Стало известно о полном провале лучшего в мире танка на Украине

19FortyFive: Немецкие танки Leopard 2 потерпели неудачу на поле боя на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкие танки Leopard 2, на которые Украина возлагала большие надежды, потерпели неудачу на поле боя на Украине. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

«Однако его развертывание в Украине выявило отрезвляющую реальность: даже лучший в мире танк может испытывать трудности без надлежащей инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным издания, немецкие танки, несмотря на качество, оказались сложными для использования подразделениями Вооруженных сил Украины, у которых недостаточно квалифицированных техников и отсутствуют необходимые инструменты для обслуживания техники в полевых условиях.

Еще одна проблема заключается в том, что эту технику разрабатывали в годы холодной войны для стремительного наступления и уничтожения вражеской бронетехники при поддержке пехоты, других боевых машин и авиации. Однако в условиях текущего конфликта они оказались уязвимы перед современной тактикой ведения боев, особенно перед массовым применением ударных беспилотников.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что российские противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ способны поражать зенитные ракетные комплексы Patriot. Он подчеркнул, что новая ракета позволит уничтожать системы противовоздушной обороны противника, не входя в зону поражения. При этом летчику необязательно знать точное местоположение батареи.

