В ЦБ назвали условия возвращения доступной для всех ипотеки в России

Набиуллина: Ипотека станет массово доступной при устойчивом снижении инфляции

Ипотека в России снова станет доступной для всех, когда инфляция устойчиво снизится. Условия для смягчения условий по жилищным кредитам назвала глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

«Доступность ипотеки — важнейший фактор. Ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится», — заявила глава финансового регулятора во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Сама Набиуллина оценивает нынешние ставки по рыночной ипотеке как высокие, несмотря на их снижение ниже 20 процентов к концу 2025 года.

Ранее глава ЦБ заявила, что подорожание квартир в новостройках опережает инфляцию. За год первичное жилье в России подорожало на 8,7 процента, тогда как годовая инфляция составила 6,3 процента.

В пятницу, 13 февраля, ЦБ решил снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента годовых, таким образом сохранив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). При этом Набиуллина ожидает, что к 2027 году показатель может снизиться до 8-9 процентов годовых.

