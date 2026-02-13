Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:28, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Варламов сравнил город в африканской стране с Краснодаром

Варламов заявил, что столица Мадагаскара Антананариву напомнила ему Краснодар
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Калр: Varlamov Travel / YouTube

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил столицу Мадагарскара Антананариву и сравнил город с российским Краснодаром. Видео из путешествия доступно на его YouTube-канале.

Приехав в Антананариву, блогер обнаружил, что в городе есть проблемы с канализацией. Он посетил один из районов столицы и увидел реку из отходов. Гид, сопровождавший Варламова в поездке, призвал его не пытаться перейти ее.

«Хотя, мне кажется, эта говноулица вполне себе ничего. Мне, кстати, напоминает Краснодар», — поиронизировал блогер над увиденным в африканской стране.

Ранее Варламов описал жизнь в другом африканском государстве — Лесото — известной русской пословицей. Он обратил внимание на то, что местные жители не хотят решать свои бытовые проблемы, и отреагировал на это крылатым выражением «Без труда не выловишь рыбку из пруда».

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    В египетском порту повредили оборудование для строящейся атомной станции

    50-летнего Тоби Магуайра заметили с 20-летней моделью

    В США оценили решение России отправить на переговоры Мединского

    Варламов сравнил город в африканской стране с Краснодаром

    Кардиолог поставил точку в споре о пользе красного вина для сердца

    Джиган назвал трендом развал семьи

    Алиев поставил Армении условие для подписания мирного соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok