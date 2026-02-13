Варламов сравнил город в африканской стране с Краснодаром

Варламов заявил, что столица Мадагаскара Антананариву напомнила ему Краснодар

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил столицу Мадагарскара Антананариву и сравнил город с российским Краснодаром. Видео из путешествия доступно на его YouTube-канале.

Приехав в Антананариву, блогер обнаружил, что в городе есть проблемы с канализацией. Он посетил один из районов столицы и увидел реку из отходов. Гид, сопровождавший Варламова в поездке, призвал его не пытаться перейти ее.

«Хотя, мне кажется, эта говноулица вполне себе ничего. Мне, кстати, напоминает Краснодар», — поиронизировал блогер над увиденным в африканской стране.

Ранее Варламов описал жизнь в другом африканском государстве — Лесото — известной русской пословицей. Он обратил внимание на то, что местные жители не хотят решать свои бытовые проблемы, и отреагировал на это крылатым выражением «Без труда не выловишь рыбку из пруда».