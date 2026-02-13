Владимир Селиванов помирился с бывшей женой

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов заявил о примирении с бывшей женой

Актер и режиссер Владимир Селиванов, известной по роли в сериале «Реальные пацаны», рассказал о примирении со своей бывшей женой. Об этом он заявил на интервью Telegram-каналу «Звездач».

«Вован» из культового сериала сообщил, что смог урегулировать все разногласия между ним и экс-супругой Викторией и найти с ней общий язык.

«Сейчас все замечательно. Дочка живет с мамой, я, безусловно помогаю. Больше не судимся, все хорошо, разобрались», — заявил Селиванов.

В 2024 году Виктория Маркина потребовала сотни тысяч рублей на содержание дочери. Тогда сообщалось, что она хочет через суд обязать бывшего мужа отдавать четвертую часть его дохода на содержание дочери.