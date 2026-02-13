Врач предупредила об опасности сочетания блинов с некоторыми продуктами

Врач Мазько призвала ограничить потребление блинов с беконом и майонезом

Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько предупредила, с какими продуктами и напитками вредно есть блины в Масленичную неделю. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Прежде всего врач призвала ограничить потребление блинов с майонезом, беконом, ветчиной и другими жирными переработанными продуктами. По ее словам, от единичной порции серьезных последствий, как правило, не бывает, но злоупотребление таким блюдом может навредить здоровью. Кроме того, Мазько напомнила, что колбасное и переработанное мясо — это канцерогены, в связи с чем есть их часто не рекомендуется.

К представляющим опасность сочетаниям Мазько отнесла употребление блинов вместе с алкоголем. «Порция любого алкоголя наносит вред организму, даже если это шампанское. А если употреблять его с блинами в качестве закуски, это может спровоцировать вздутие живота», — объяснила она.

Наконец, специалистка посоветовала не злоупотреблять блинами со сладкими топингами, мороженым и другими сладкими начинками. Это опасно для людей с сахарным диабетом, нежелательно для тех, кто старается снизить вес, и в целом вредно для всех, кто ест такую пищу на постоянной основе.

Ранее диетолог Ольга Ямилова предупредила о последствиях переедания блинов на Масленичной неделе. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы, предупредила она.