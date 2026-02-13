Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 13 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила об опасности сочетания блинов с некоторыми продуктами

Врач Мазько призвала ограничить потребление блинов с беконом и майонезом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько предупредила, с какими продуктами и напитками вредно есть блины в Масленичную неделю. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Прежде всего врач призвала ограничить потребление блинов с майонезом, беконом, ветчиной и другими жирными переработанными продуктами. По ее словам, от единичной порции серьезных последствий, как правило, не бывает, но злоупотребление таким блюдом может навредить здоровью. Кроме того, Мазько напомнила, что колбасное и переработанное мясо — это канцерогены, в связи с чем есть их часто не рекомендуется.

К представляющим опасность сочетаниям Мазько отнесла употребление блинов вместе с алкоголем. «Порция любого алкоголя наносит вред организму, даже если это шампанское. А если употреблять его с блинами в качестве закуски, это может спровоцировать вздутие живота», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Наконец, специалистка посоветовала не злоупотреблять блинами со сладкими топингами, мороженым и другими сладкими начинками. Это опасно для людей с сахарным диабетом, нежелательно для тех, кто старается снизить вес, и в целом вредно для всех, кто ест такую пищу на постоянной основе.

Ранее диетолог Ольга Ямилова предупредила о последствиях переедания блинов на Масленичной неделе. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы, предупредила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о составе делегации России на переговорах по Украине в Женеве

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Миллера переизбрали главой «Газпрома»

    В сети обсудили появление принца Уильяма на публике в солнцезащитных очках

    Врач предупредила об опасности сочетания блинов с некоторыми продуктами

    В ЦБ назвали условия возвращения доступной для всех ипотеки в России

    Автовладельцам рассказали о запрещенных действиях с замерзшей машиной

    Буланова увеличила количество концертов в 11 раз

    В Кремле высказались об участии Европы в переговорах по Украине в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok