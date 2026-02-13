Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
15:24, 13 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали Крым дальнобойным оружием

Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Крыму
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
ЗРС С-400 «Триумф» на боевом дежурстве в Крыму

ЗРС С-400 «Триумф» на боевом дежурстве в Крыму. Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку ударить по Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, за первую половину дня 13 февраля над республикой было сбито семь беспилотников. Речь идет о дронах самолетного типа — дальнобойном оружии, которое используется для ударов по тылам. В случае с ВСУ целями таких атак нередко становятся объекты гражданской инфраструктуры.

Еще семь беспилотников были перехвачены над Курской и Белгородской областями.

В ночь на пятницу, 13 февраля над Россией было сбито 58 украинских дронов. Под ударом оказались Волгоградская, Курская и Ростовская области, а также Крым.

